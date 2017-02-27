Bomba patlatan terörist canlı yayında vuruldu

Endonezya'nın batısındaki Java adasında yer alan Bandung kentinde, Pazartesi gününün ilk saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Bir hükümet binasına motosikletle gelen saldırgan, bahçedeki bir masa üzerine yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamadan sonra saldırgan binanın içine girdi ve hemen ardından polis tarafından vuruldu ve ağır yaralı yakalandı.

Batı Java polis şefi Anton Charliyon, yerel Metro TV'ye "Durum şu an kontrol altında ancak alarm halini sürdürmeliyiz" dedi.

Saldırganın vurulduğu görüntüler Endonezya medyası atarfından canlı yayında ekrana getirildi.

Saldırının terörle mücadele polisinin elindeki tutukluların serbest bırakılması amacıyla yapıldığı sanılıyor.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya, geçen yıl Ocak ayında ilk kez IŞİD'in terör saldırısına maruz kalmıştı. İntihar eylemcileri ve silahıl saldırganlar, başkent Cakarta'yı hedef almıştı.