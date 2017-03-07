Bu kulaklık 37 dilde çeviri yapıyor

Zaman ve mekan bağımsızlığını elde etmişken, iletişimde de ciddi bir aşama kaydetmemiz gerekiyor. Nitekim gerek Skype gerekse Google gibi firmaların gerçek zamanlı çeviri için çalışmaları bulunuyor. Hem çeviri kalitesinin artırılması hem de iletişimin kolaylaşması için atılan bu adımlardan biri de Mymanu’nun Indiegogo kampanyasından geliyor.

Mymanu‘nun akıllı kablosuz kulaklığı CLIK ilk bakışta benzerlerinden çok da farklı değil. Bluetooth 4.1 bağlantısıyla telefonunuza bağlanan cihaz, dokunmatik yüzeyiyle kontrol edilebiliyor. Normal bir kulaklık gibi kullanabileceğiniz CLIK’te 120 mAh’lik bir pil bulunuyor ve kulaklığın kılıfı aynı zamanda bir şarj istasyonu görevi görüyor.



Telefonunuza gelen bildirimleri sesli olarak ileten CLIK, asistanlık yapmayı da ihmal etmiyor. Ayrıca bir de mobil uygulaması bulunan CLIK, favori müzik uygulamalarınıza bağlanarak müzik deneyimini geliştiriyor. Ancak bunları pek çok kablosuz kulaklık da sunuyor. CLIK’i diğerlerinden farklı kılan şey ise 37 farklı dilde eş zamanlı çeviri yapabilmesi.



İçinde Türkçe‘nin de olduğu 37 dile destek veren CLIK ile dil bilmemek artık bir engel değil. Yapmanız gerekse oldukça basit. Uygulaması üzerinden özel bir şifre ile oturum oluşturup konuşacağınız kişiyi bu oturuma bağlıyorsunuz. Sonrasında diller arasından karşıdaki kişinin konuştuğu dili seçip konuşmayı başlatıyorsunuz. Kalanını CLIK kendi hallediyor. Bu etkileyici özelliği şık tasarımıyla buluşturan kulaklık aynı zamanda farklı renk seçenekleri de sunuyor.



Indiegogo’ya özel olarak 200 dolara satılan kulaklığın çıkışını gerçekleştirdikten sonraki fiyatı ise 300 dolar olarak belirtiliyor.