ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.52'de merkez üssü Ayvacık olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 10,61 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.