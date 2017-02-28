ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.52'de merkez üssü Ayvacık olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 10,61 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.52'de merkez üssü Ayvacık olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 10,61 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.