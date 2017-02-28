SON DAKİKAÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM
  • Adana'da tehlikeli gerginlik
  • Dünya Sağlık Örgütü uyardı !
  • Beşiktaş'tan Galatasaray'a ağır darbe !
  • Kocaeli Üniversitesi karıştı: 47 gözaltı
  • Numan Kurtulmuş'tan sert açıklama

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.52'de merkez üssü Ayvacık olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 10,61 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

140
-
FETÖ'nün eski sağ kolundan inanılmaz iddiaFETÖ'nün eski sağ kolundan inanılmaz iddia
Doktor Ömer Çoşkun hayatını kaybettiDoktor Ömer Çoşkun hayatını kaybetti
Çorap devi TMSF'ye devredildiÇorap devi TMSF'ye devredildi
Yunan Ordusu'nda savaş alarmı mı verildi ?Yunan Ordusu'nda savaş alarmı mı verildi ?
Bir anne bebeğine bunu yapar mı ?Bir anne bebeğine bunu yapar mı ?
Nihat Doğan ve Ömür Varol'a hapis şokuNihat Doğan ve Ömür Varol'a hapis şoku
63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu
Tası tarağı toplayan Türkler oraya gidiyorTası tarağı toplayan Türkler oraya gidiyor
Baykal'dan Erdoğan'a sert sözlerBaykal'dan Erdoğan'a sert sözler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS