CEM KÜÇÜK'TEN OLAY 4 ESKİ BAKAN İDDİASI

Cem Küçük'ten olay 4 eski bakan iddiası

Cem Küçük, eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış 'ın ABD'ye gitmesi halinde tutuklanacağını söyledi.

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Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan gazeteci Cem Küçük, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili ilginç bilgiler paylaştı.

"TUTUKLANAN ATİLLA DAHA ÖNCE 7 KEZ ABD'YE GİTTİ"

Atilla'nın, Rıza Sarraf'ın da yargılandığı dava ile bağlantılı olarak tutuklandığını belirten Küçük, o sırada telefonuna gelen bir mesajı da okudu. Bankanın Genel Müdür Yardımcılarından birinin mesaj attığını belirten Küçük, Atilla'nın 17 Aralık kumpas operasyonundan sonra 2015-2016 yıllarında 7 kez Amerika'ya gidip geldiğini söyledi.

Küçük, o ziyaretleri sırasında tutuklanmayan Atilla'nın, neden şimdi tutuklandığını sorarak zamanlamaya dikkat çekti.

"4 ESKİ BAKAN ABD'YE GİDERSE TUTUKLANACAK"

Küçük açıklamalarının devamında ilginç bir de iddia ortaya attı. 17 Aralık kumpas operasyonuna adı karışan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın da ABD'nin hedefinde olduğunu belirten Küçük "Mehmet Hakan Atilla suçsuz. Buradan söylüyorum. 4 Bakan da gitse tutuklanacak. 4 Bakan gitse tutuklayacaklar, hazırlıkları yapıyorlar. Bu insanlar masum. Suçlu olsa adam gider mi oraya?" dedi.

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