CHP'li Böke'ye canlı yayında ölüm tehdidi

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke , önceki gece katıldığı televizyon yayınında, “suikast ihbarı” ile sarsıldı. CNN Türk'te Şirin Payzın'ın konuğu olan ve referandum sürecine ilişkin partisinin kampanyası ve “neden hayır dediğini” anlatan Böke, yayındayken kanala, “suikast ihbarı” geldiği ortaya çıktı.

Canlı yayına katılan Böke'nin ihbardan, yayının sona erdiği 01.00 civarında haberi oldu. Edinilen bilgiye göre kanal yetkilileri ve Payzın, gelen ihbarı anımsatarak, “yaşamsal tehlike bulunduğu”nu bu nedenle polis gelene kadar, kanal binasında kalmasını rica ettiler. Böke, bir süre sonra CNN Türk binasına gelen polis ekipleri eşliğinde buradan ayrıldı ve uçağa koruma ekiplerinin nezaretinde uçağa bindi.

ROBOKOP GİYSİLİ ÖZEL TİM KARŞILADI

Ankara'ya indiğinde ise Böke'yi Esenboğa havalanında, robokop giysili özel tim görevlisi kalabalık bir polis ekibi karşıladı. Güvenlik görevlileri, Böke'ye, hakkındaki ihbarın ciddi olduğunu belirtirken, benzer ihbarın emniyete de yapıldığı ve bunun üzerine polisin teyakkuza geçtiği bilgisini paylaştı.

POLİS VE CHP'Lİ YÖNETİCİLER EŞLİĞİNDE EVİNE GETİRİLDİ



Olayın CHP yetkilileri tarafından da öğrenilmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da Böke'yi havaalanında karşıladı. Böke, polis ve CHP yöneticileri eşliğinde Ankara'daki evine kadar getirildi. Güvenlik görevlileri, apartmana girerek, binada geniş çaplı bir arama ve inceleme yaptıktan sonra Böke'yi evine bıraktı.

CHP KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA



CHP kaynakları, programda Böke'nin “hayır kampanyasının eşit koşullarda yapılamadığı ve kendileri dahil hayır için çalışanların zor koşullarda çalışma yürüttüğü" yönündeki açıklamalarından sonra geldiği bilgisini paylaştı. Sayek'in programda “hayır demenin bu ülkede ölüm tehitini göze almayı gerektiği”ne de dikkat çekmişti. CHP kaynakları, “Böke'nin açıklamalarından rahatsız olanlar sanki, ‘zorluk yaşamak öyle olmaz, böyle olur mesajı verdi” değerlendirmesini yaptılar.

EMNİYET ARAŞTIRIYOR



Böke'ye yönelik suikast tehditiyle ilgili emniyet birimlerinin çok yönlü araştırma yaptığı bildirildi.