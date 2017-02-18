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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2. ORDU KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimin en kritik yerlerinden olan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Malatya'da Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından 2. Ordu Komutanlığına geldi. 

Girişte kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel karşıladı.

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Temel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işlemeli üzerinde 2. Ordu Komutanlığı yazılı tabak hediye etti.

Burada şeref defterini de imzalayan Erdoğan Malatya temaslarını tamamlayarak şehirden ayrıldı.

 

AA
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