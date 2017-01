Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te

"DAYANIŞMA SÜRECİ OLDUĞU SÜRECE MOZAMBİK'İN GELECEĞİ ÇOK DAHA AYDINLIK OLACAKTIR"



İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Erdoğan, "Mutluyum, Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir Cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin üst düzeyde çok daha farklı yürüyeceği inancındayım. Mozambik, Afrika Kıtası'nın istikrarlı ülkelerinden biri olmayı başarmıştır. Kıtada gerilimlerin arttığı, çatışmanın artığı dönemde bu büyük bir kazanımdır. Birlik ve dayanışma süreci olduğu sürece Mozambik'in geleceği çok daha aydınlık olacaktır.



"TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ İLK ETAPTA 250 MİLYON DOLAR, İKİNCİ ETAPTA 500 MİLYON DOLAR"



İki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin Erdoğan, "Bu ülkenin içinde bulunan bazı güçlerin veya güçlüklerin geçici olduğu kanaatindeyim. 2030 hedefleri doğrultusunda çabalarını sürdürmektedir. Yeni bir geleceği inşa etmekte kararlıdır. Biz de bu süreçte Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın başkan ile görüşmem sırasında geleceği dair vizyonu kendileri ile paylaşma fırsatım oldu. Bölgesel ve uluslararası konularda yaşadığımız tecrübelerimiz var. Bu tecrübeleri kendileri ile paylaştım. Ekonomik sıkıntıları nasıl aştığımızı kendileri ile paylaşma fırsatım oldu. Özellikle IMF ile düşüncelerimi paylaştım göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23 buçuk milyar dolardı. Şu anda Mozambik'in de yaklaşık 1 buçuk milyar dolar borcu olduğunu öğrendim. Faiz ve enflasyon sarmalının da olduğunu gördüğüm için ne gibi adımlar atılması gerektiği konularını paylaşma fırsatım oldu. 6 anlaşmaya imza attık. 150 kadar özel sektör temsilcisi ile buradayım. Her sektörden yatırımcılar, temsilciler var. Mozambik'te nasıl yatırımlar yapılır da dayanışmamız çok daha güçlü olabilir? Bunu kazan kazan esasına göre yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. TİKA'nın Maputo'da bir ofis açmak istediğini sayın başkana özellikle ifade ettim. Ajansımızın dört bir yanında yürüttüğü başarılı çalışmalarını burada da sürdüreceğine inanıyorum. Ülkelerimizin arasındaki ticaret hacmi 2016 Kasım ayı itibariyle 103 milyon dolar. Fakat bunu yeterli bulmuyoruz. İlk etapta iki ülke arasındaki ticaret hacmini 250 milyon dolara, ikinci etapta ise, 500 milyon dolara çıkarmamız inanıyorum ki iki ülke için de isabetli olur" ifadelerini kullandı.



"ARZUMUZ MOZAMBİK, TÜRKİYE'DE BÜYÜKELÇİLİĞİNİ AÇMALI"



Erdoğan, "İlişkilerimiz, Maputo'da büyükelçiliğimizin açılması ile farklı bir noktaya geldi. Şu anda arzumuz Mozambik, Türkiye'de büyükelçiliğini açmalıdır. Bu konuda her türlü desteği vermeyi hazırız. Bunu başardığımızda aramızdaki ilişkiler büyükelçilerin desteği ile çok daha farklı bir noktaya gelecektir" dedi.



"MOZAMBİK'E FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ KONUSUNDA UYARIDA BULUNARAK MÜCADELEDE DESTEKLERİNİ İSTEDİK"



Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan Fetullahçı terör örgütü ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl bizde silahlı kuvvetlerine, polis teşkilatına, devletin kurumalarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi dünyanın dört bir köşesine yaygın olan bu örgüt, burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, kardeş temennisidir. Mozambikli dostlarımızın çokça kullandığı bir söz var: 'Dostu olan kişi her şeye sahiptir.' Dostu olan bir arkadaşım ile bunları rahatlıkla konuştum. Birlikte zor günde aşacağımız konular var. Biz her şeye hazırız. Mozambik'in kara gün dostuyuz" diye konuştu.



"İYİMSERİZ, GÜVENİYORUZ İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"



Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sunacağının belirterek, "Türkiye sadece dost bir ülke olmakla kalmıyor. Türkiye bizim için aynı zamanda Ortadoğu'ya açılan bir kapı. Ekonomik ve diplomatik alanlarda yeni başlangıçlar gerçekleştireceğiz. Son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Mozambik'te barış konusunu ve iki ülkenin ekonomik durumlarını görüştük. Bu yasal belgeleri de imzalayarak bu toplantıların çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye teknolojik olarak ülkemize bir çok fayda sağlayabilir. Her iki ülkenin hedefi iş alanındaki faaliyetlerin ileriye taşınmasına katkı sağlamak. Türkiye Mozambik'ten ürünler alabilecek. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuştuk. Verimli bir görüşme oldu. İyimseriz. Güveniyoruz. Birlikte işbirliği yapacağız. Daha avantajlı ilerlemeleri sağlayacağız" diye konuştu.