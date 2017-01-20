DENİZ BAYKAL: AK PARTİLİLER BAŞKANLIĞA HAYIR DİYECEK

Deniz Baykal: AK Partililer başkanlığa hayır diyecek

CHP'li Deniz Baykal, Cumhubaşkanlığı sistemine AK Partili seçimenin hayır diyeceğini savundu.

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AK Parti ve MHP’nin hazırladığı teklife karşı en güçlü muhalefeti yürüten Deniz Baykal, sistem ile ilgili düşüncelerlerini Habertürk'e anlattı.

"ALDIKLARI OY, DEĞİŞİKLİĞİ MEŞRU KILMAZ"

"Geçmiş seçimde aldıkları oy üzerinden hesap yaparak bu teklife meşruiyet kazandıramazlar. O oyu alırken “Anayasa’yı böyle değiştireceğiz” dediler mi?

Özellikle MHP, “Anayasa’nın bu şekilde değiştirilmesine destek vereceğim” dedi mi? Tam tersine “Başkanlığa karşıyız” dedi.

Milletvekilleri arasında ve tabanda ciddi tartışma var.

"AK PARTİLİLER İÇ YÜZÜNÜ ANLADIKÇA 'OLMAZ' DİYECEK"

Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermiş seçmenler elbette partilileriyle dayanışma içinde olma gereği hissedeceklerdir. Buna saygı duyuyorum ama onların da çok önemli bir kısmı meselenin içyüzünü anladıkça “Ya bu da olmaz, bu yanlış” diyeceklerdir, diyorlar...

NEDEN HAYIR?

Bir defa, hepimizi bağlayacak kanunları yapma hakkı Meclis’indir. Oysa bu sistemde Meclis, yasal düzenleme yapma yetkisini paylaşıyor.

Cumhurbaşkanı, doğrudan kararname çıkararak kendi başına yasal düzenleme yapma yetkisine sahip oluyor.

Yani canının istediği gibi bakanlıkları kapatır, yeni bakanlıklar açar, bakanları, genel müdürleri, müsteşarları, üst yöneticileri atar, istediğini görevden alır ya da çalışma şartlarını düzenler. İcra yetkisi yerine yasama yetkisini de kullanmaya başlar...

DAHA ÖNCE 18 DEFA ANAYASA DEĞİŞTİ

Daha önce 18 defa Anayasa değişikliği yapıldı. Bu son değişiklik onların tümünden farklıdır çünkü hiçbiri anayasal sistemimizin temelleri ile oynamamıştı. Demokratikleşmeye ve hukuk devletini güçlendirmeye yönelik olarak atılan adımlardı ve hemen hepsinde partiler arası uzlaşma büyük ölçüde gerçekleşmişti."

Habertürk
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