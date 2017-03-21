Dolar yeniden düşüşe geçti

Dün, 3,64 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasından bulduğu destekle geriledi ve günü en düşük seviye olan 3,6154'ten tamamladı.

Bugüne yükselişle 3,62 seviyesinden başlangıç yapan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,24 artışla 3,6250'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,47 yükselişle 3,9020, sterlin/TL ise yüzde 0,16 primle 4,4785'ten işlem görüyor.

ABD'de dün ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şubesi Başkanı Charles Evans ile Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari'nin açıklamaları piyasalar üzerinde etkili oldu. Evans, bu yıl üç kez faiz artırılmasının kesinlikle mümkün olduğunu belirterek, "Bununla birlikte faiz artış sayısı değişebilir. Üç olabilir, iki olabilir. Eğer ekonomi gerçekten hızlanırsa dört olabilir." ifadelerini kullandı.

Dün, dolar endeksi gün boyu 100 seviyelerinde hareket ettikten sonra 100,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,0738'e kadar yükselmesinin ardından günü yatay seyirle 1,0739'dan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Fed üyelerinin hafta boyunca devam edecek konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, dolar/TL'de 3,5950 seviyesinin destek, 3,6520'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.