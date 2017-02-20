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DOMUZ BAĞI İLE İŞ ADAMINI BAĞLADILAR !

Domuz bağı ile iş adamını bağladılar !

Tekirdağ'da yatırım yapmak isteyen bir iş adamı, rehin alınarak domuz bağı ile bağlandı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yatırım yapmak için buluştuğu 4 kişi tarafından silah zoruyla rehin alınan işadamı Nurettin Çakın, paralarını çekmesi için bankaya götürülürken kaçarak polise sığındı. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonla Çakın'ı kaçıran 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hollanda'da uzun yıllar çalıştıktan sonra İstanbul Silivri'ye yerleşen Nurettin Çakın, bir süre önce Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yaşayan Ali Kemal Aydoğan ile tanışıp arkadaş oldu. Çakın, parası olduğunu ve Hollanda'daki birikimleri ile Türkiye'de arsa ve işyeri gibi yerler alıp yatırım yapmak istediğini dile getirince, Kemal Aydoğan, Çakın'ın elindeki paraları almak için plan yaptı. Çerkezköy'de bir süre önce bir işyeri kiralayan Aydoğan, Çakın'ı ilçeye davet ederek, kiraladığı işyerini satma bahanesi ile Kızılpınar Mahallesi'ndeki dükkana götürdü.

Ali Kemal Aydoğan, işyerinde kuzenleri Ali Aydoğan, Cemali Aydoğan ve Enes Durdu ile birlikte Nurettin Çakın'ın işyerinin bodrum katına indirip, etkisiz hale getirdi. Çakın'ı domuz bağı yöntemiyle ellerlini ve ayaklarını bağlayarak ağzını bantladılar. İki zanlı Çakın'a, polis ve devlet ile yakın ilişkileri olduğunu ve hesabındaki paraları kendilerine vermeleri durumunda can güvenliğini sağlayacaklarını söyledi. Çakın'ı bodrum katında yaklaşık 4 saat rehin tutan şüpheliler, daha sonra bankadan paraları çekip kendilerine vermelerini istedi. Ölüm korkusu ile bu duruma razı olan Çakın, Ali Kemal Aydoğan, Aziz Aydoğan tarafından kiralanan bir otomobille bankadaki paraları çekmesi için Saray İlçesi'ne götürüldü.

Nurettin Çakın, otomobilde şekerinin düştüğünü belirterek, yemek yemeleri konusunda kaçıran kişileri ikna etti. Bunun üzerine Saray İlçesi Otogarı karşısındaki bir lokanta önünde durdular. Bu sırada otomobilden inen Çakın, otogar önündeki trafik polis ekiplerini doğru kaçarak yardım istedi. Yardım üzerine hareket geçen polis, otomobilde bulunan Ali Kemal Aydoğan ve Aziz Aydoğan'ı yakaladı.

Çakın'ın ifadesi üzerine polis jandarma bölgesi olan Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde olduklarını belirlediği diğer şüpheliler Cumali Aydoğan ve Enes Durdu'yu düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin Çakın'ı rehin tuttuğu bodrum katında ise domuz bağında kullanılan ipler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin, domuz bağı ile etkisiz hale getirdikleri Nurettin Çakın'ı sorguya çekerken cep telefonu ile görüntüledikleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA
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