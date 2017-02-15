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DÖRT İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Dört ilde eğitime kar engeli

Ordu, Giresun, Kastamonu ve Karabük'ün bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

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Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Gürgentepe, Ulubey, Korgan, Mesudiye, Perşembe, Kabadüz, Çaybaşı, Kumru ve Gölköy ilçelerinin tamamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, İkizce ile Altınordu ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okulların tatil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Akkuş ilçesinde ise İMKB YBO, Fatih Ortaokulu, Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu ve Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi hariç tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Giresun

Giresun'da ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, Doğankent ile Güce ilçesindeki okulların tamamı, Dereli ilçesinde de ilkokul ve ortaokullar tatil edildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde de etkili kar yağışı dolayısıyla ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Karabük

Karabük'ün Eflani ilçesindeki tüm okullarda kar yağışı dolayısıyla eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçede görev yapan hamile ya da engelli kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

 

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