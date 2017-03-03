Dünyanın en yüksek kapasiteli flash belleği Türkiye'de

DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor. Yoğun kullanıcılar bu sayede, tek bir 2TB sürücüde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda çok büyük miktarda veri saklayabilecek.

Flash Bellek Ürünleri Müdürü Jean Wong, yaptığı açıklamada, “DataTraveler Ultimate GT ile kullanıcıların mobil olarak veri saklama kabiliyetini artırıyoruz. 2013’te piyasaya sunduğumuz 1TB kapasiteli sürücümüzün ardından kapasiteyi iki katına çıkarttık.”

Cihazın fiyatı ise 4000 TL'den başlıyor 7000 TL'ye kadar çıkıyor.