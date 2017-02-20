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EKREM DUMANLI İÇİN İADE TALEBİ

Ekrem Dumanlı için iade talebi

ABD'ye kaçtığı belirlenen ve FETÖ örgütünün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve ABD'ye kaçtığı belirlenen Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

FETÖ'nün çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı belirtilen Dumanlı'nın ABD'de olduğu tespit edildi. Mahkeme, bu tespitlerin ardından Dumanlı hakkında iade talepnamesi hazırladı.

Söz konusu talepname ABD'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

Öte yandan mahkemece, firari sanıklar Hamdullah Bayram Öztürk ve Ahmet Kurucan için ABD'ye, Abdullah Aymaz için ise Almanya'ya gönderilmek üzere iade talepnamesi oluşturuldu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya ve Madagaskar'ın da bulunduğu 15 ülkeye kaçtıkları belirlenen 24 firari sanık hakkında bu yılın Ocak ayında hazırladığı iade talepnamelerini ilgili ülkelere iletilmek üzere Bakanlığa göndermişti.

AA
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