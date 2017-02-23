Emeklilere 300 TL taksitle ev geliyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2017'de inşa edeceği 65 bin sosyal konutun dörtte birini emeklilere ayıracak. 'Herkes ev sahibi olsun' hedefi doğrultusunda Türkiye genelinde dev projelere imza atan TOKİ, 2017'de emeklilere 15 bin konut inşa edecek. Dar gelirli ve emekliler düşük fiyatlı kampanyalardan faydalanarak, ayda ortalama 300 lira taksitle ev sahibi olabilecek.

Kurada daire sahibi olmaya hak kazanan emekli ve dar gelirlilere 2+1 konutlardan ödeme planı çıkartılacak. Maliyeti, 120 ile 170 bin lira arasında değişen TOKİ konutlarının sunulan ödeme planına uygun olacağı belirtildi. Emeklilere konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvurularda tekrar kuraya tabi tutulacak. Ödeme alternatifi olarak yüzde 12 peşin, 180 ay veya yüzde 20 peşin 240 ay vade seçeneği sunuluyor. TOKİ, emekli vatandaşlara konut yapılmasıyla ilgili valiliklerden gelen talepler doğrultusunda da projeler gerçekleştirecek. Emekliler için yapılan projelerin başvuru ve satış işlemlerinin sadece Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yürütüldüğünü söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Bunun için tek şartımız emekli vatandaşlarımızın başvuru esnasında emekli kimlik kartı veya emekli olduğuna ilişkin belgeyi bankaya ibraz etmesi" dedi.