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ESKİ HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI: YANLIŞ BİR ADIM ATTIK

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı: Yanlış bir adım attık

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Bot, "Türk Dışişleri Bakanı'nı kabul etmemek, uçağın iniş izninin iptalinin hiç anlaşılır yanı yok" dedi.

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Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine ilişkin, "Türk Dışişleri Bakanı'nı kabul etmemek, uçağın iniş izninin iptalinin hiç anlaşılır yanı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Hıristiyan Demokrat Partiden eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi eleştirdi.

Bot, "Türk Dışişleri Bakanı'nı kabul etmemek, uçağın iniş izninin iptalinin hiç anlaşılır yanı yok. Kanaatimce bu seçimlerle yakından ilgili bir tutum. Biz demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yaptık, yapıyoruz. Bu yasaklama ile bu değerlere aykırı ve yanlış bir adım attık." ifadelerini kullandı.

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Bot açıklamasında, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin bozulma ihtimaline yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

AA
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