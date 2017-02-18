  • Türkiye genelinde dev operasyon
  • Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-1
  • Başbakan Yıldırım'dan Rakka açıklaması
  • İşkence yapıp, diri diri gömdüler
  • Diyarbakır merkezli şirketten referandum anketi

EVCİLLEŞTİRDİĞİ KURTLAR AİLESİNİN PARÇASI OLDU

Evcilleştirdiği kurtlar ailesinin parçası oldu

Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde, Şar dağının eteklerindeki bir evde yaşayan İsmaili ailesi, evcilleştirdikleri üç kurdu ailenin bir parçası olarak görüyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde, Şar dağının eteklerindeki bir evde yaşayan İsmaili ailesi, evcilleştirdikleri üç kurdu ailenin parçası olarak görüyor.

Bakımı üstlendiği üç kurtla ilişkisi görenleri hayrete düşüren İsmaili ailesi, tehlikeli olan kurtlar hakkında bilinenlerin aksine onlarla mutlu bir yaşam sürüyor.

Alek, Lupo ve Luna adını verdikleri kurtları "dost" ve "aileden biri" olarak gören İsmaili ailesi, evcilleşen kurtlarının civardaki koyun sürülerine dahi saldırmadığını söyledi.

Günde bir kez beslenen kurtlara, genellikle kemik ya da haşlanmış yiyecekler verdiklerini anlatan Fadil İsmaili, küçük yaştan itibaren hayvanlara karşı büyük sevgi beslediğini aktardı.

Kurt besleme fikrinin, bu hayvanın insanlar tarafından tehlikeli olarak görülmesinden kaynaklandığını belirten İsmaili, "Kurdun kötü olduğu yönündeki şeyler insan gerçekliğine aykırı. Ben insanın kurttan daha kötü olduğuna eminim. Bu kurtların bana hiçbir zararı olmadı ancak insanların oldu. Kurdun dişlerinden korkuyoruz ancak silahlı insanlardan korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

v-001.jpg

İsmaili, kurtlara iyi davranıldığı sürece onların da buna iyilikle karşılık vereceğini savundu.

Kalkandelen'in Leşka köyünde bir ev inşa ettiğini ve haftanın belli günlerinde buraya gidip ailesi ve kurtlarıyla vakit geçirdiğini anlatan İsmaili, zaman zaman köyde kurtlarını da gezdirdiğini, zaman zaman da köylülerin kendisini ziyaret ettiğini kaydetti.

AA
492
-
İzmir'de öldüresiye dayak !İzmir'de öldüresiye dayak !
Şanlıurfa'da patlama ! İşte ilk görüntülerŞanlıurfa'da patlama ! İşte ilk görüntüler
Yoğun kar yağışı nedeniyle 300 kişi mahsur kaldıYoğun kar yağışı nedeniyle 300 kişi mahsur kaldı
Siber saldırılarda hedefteki ülke TürkiyeSiber saldırılarda hedefteki ülke Türkiye
Başbakan Yıldırım Almanya'da gurbetçilere seslendiBaşbakan Yıldırım Almanya'da gurbetçilere seslendi
Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği ortak paydamızı dinamitliyorKılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği ortak paydamızı dinamitliyor
Org. Akar ifade verecekOrg. Akar ifade verecek
Erdoğan: 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağızErdoğan: 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağız
Polis evladın en zor anıPolis evladın en zor anı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS