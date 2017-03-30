FACEBOOK'TA BAĞIŞ TOPLAMA HİZMETİ

Facebook'ta bağış toplama hizmeti

Milyonlarca kullanıcısı olan Facebook, farklı amaçlar nedneiyle bağış toplanmasına yardımcı olacak yeni bir hizmet başlattığını açıkladı.

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Facebook'tan yapılan açıklamada, gelecek haftalarda kullanıma  sunulacak "Kişisel Bağış" adlı hizmet sayesinde Facebook kullanıcılarının kar  amacı gütmeyen şekilde bağış toplayabileceği belirtildi.

Hizmet, ilk başta, eğitim, sağlık, evcil hayvanlar için sağlık,  krizler için yardım parası, acil vakalar, cenaze ve vefat alanlarında bağış  toplamaya yardımcı olacak.

Kullanıcıların bağış toplamak istedikleri amaç Facebook tarafından 24  saat incelendikten ve gerekli izin verildikten sonra, kullanıcılar Facebook'taki  arkadaşlarından güvenli şekilde bağış toplayabilecek.

Açıklamada ayrıca, Facebook'un geçen sene başlattığı bir diğer  hizmetle yaklaşık 750 bin kar amacı gütmeyen kuruluşun kendi amaçları için bağış  toplamasına yardımcı olduğu bilgisine yer verildi.

Hayırsever kişiliğiyle bilinen Facebook Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu  ortaklarından Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 2015 yılının sonunda  Facebook'ta sahip oldukları yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki toplam  hisselerinin yüzde 99'unu gelecek senelerde hayır amaçlı bağışlayacaklarını  açıklamıştı.

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