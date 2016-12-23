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FETÖ'DEN AÇIĞA ALINAN ''O SES'' FİNALİSTİ İÇİN KARAR VERİLDİ

FETÖ'den açığa alınan ''O Ses'' finalisti için karar verildi

Eskişehir'de FETÖ'den açığa alınan ''O Ses Türkiye'' yarı finalisti Osman Vahit Özdal, valilikteki görevine iade edildi.

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Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan "O Ses Türkiye" yarışması finalisti de olan memur Osman Vahit Özdal, valilikteki görevine iade edildi.

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon ve Planlama Merkezi'nde (YİKOP) memur olarak görev yapan Osman Vahit Özdal, geçen 8 Kasım'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Daha önce katıldığı "O Ses Türkiye" yarışmasında yarı finale kadar yükselen Osman Vahit Özdal'ın hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra memuriyet görevine iade edildiği belirtildi.

DHA
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