FETÖ'den açığa alınan ''O Ses'' finalisti için karar verildi

Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan "O Ses Türkiye" yarışması finalisti de olan memur Osman Vahit Özdal, valilikteki görevine iade edildi.

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon ve Planlama Merkezi'nde (YİKOP) memur olarak görev yapan Osman Vahit Özdal, geçen 8 Kasım'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Daha önce katıldığı "O Ses Türkiye" yarışmasında yarı finale kadar yükselen Osman Vahit Özdal'ın hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra memuriyet görevine iade edildiği belirtildi.