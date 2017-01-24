FETÖ'den Kadir Gecesi'ne özel "himmet oyunu"

İzmir'de, FETÖ'nün sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede ifadelerine yer verilen "Yeğen" kod adlı gizli tanık, Ramazan ayını örgütün "himmet mevsimi" olarak nitelendiğini belirterek, Kadir Gecesi'nde ise "özel bir tarife"yle para toplandığını beyan etti.Gizli tanık himmet bedellerinin ise genelde tek rakamla biten sayılar olduğunu dile getirdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan tutuklanan Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında olduğu 14 tutuklu sanık hakkında hazırlanan ve 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 109 sayfalık iddianamede, "Yeğen" kod adlı gizli tanığın, örgütün finansal kaynaklarına ilişkin verdiği bilgiler de yer alıyor. FETÖ/PDY'nin para toplama yöntemlerini deşifre eden gizli tanık "Yeğen", örgütün ana gelir kaynaklarından birinin "himmet" olduğunu, bunun mütevelli üyelerinden "kira" adı altında düzenli olarak alındığını belirtti. Ödenen bu parayı "kira" kodlamasıyla sadece örgütün kemik kadrosunun bildiğini, mütevelli üyelerinden bu paranın gelir durumuna göre yıllık olarak peşin ya da çek ve senetle alındığını ifade eden gizli tanık "Yeğen", bu ödemeyi yapmayan mütevelli üyelerinin örgüt mensuplarınca dışlandığını, toplantılarda hedef gösterilen bu kişilere "Verdiğin sözü bize değil, Allah adına verdin" denilerek ödemesi yönünde sıkıştırıldığını anlattı.

HİMMET BEDELLERİ TEK RAKAMLA BİTEN SAYILAR OLUR

Ödeme yapmayanlara "Bu dava Allah'ın davasıdır" denilerek dini duygular üzerinden baskı yapıldığı bilgisini de veren "Yeğen", "Mütevelli üyelerinden esnaf olup FETÖ/PDY terör örgütü adına faaliyet gösteren okul, yurt, ışık evleri, dernek, dershane gibi yerlerin tamiratını veya tadilatını yapan esnaf mütevellilerin, tamirat veya tadilat esnasında harcadıkları para kadar himmetinden düşürülür. Bir mütevellinin yıllık himmeti 33 bin lira ise gelecek yıl bu rakam azalmaz ve aynı kalmaz, arttırılır. Himmet bedelleri genelde tek rakamla biten sayılar olur." ifadelerini kullandı.

Örgütün gelirlerini artırmak için Ramazan ayına özel önem verdiğini, bunun için bu ayı "himmet mevsimi" olarak niteledikleri bilgisini paylaşan "Yeğen" kod adlı gizli tanık, bu ay içerisinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nin fırsata çevrildiğini beyan etti. Bu gecede düzenlenen toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerinin dinletildiğini, videolarının izletilerek gelen kişilerin dini duygularının ön plana çıkarıldığına işaret eden "Yeğen", şunları söyledi:

"Bu gecede belirlenen himmet rakamlarının 'Allah'a bir verirseniz Allah da size bin verir' şeklinde söylenerek mütevellilerin daha fazla himmet vermesi sağlanır. Mütevelli üyelerinin Kadir Gecesi'nde bu şekilde dini duyguları istismar edilir. Bölge imamının talimatı ile eyalet, ilçe ve büyük bölge imamları daha önce kendilerine çok yakın hissettikleri mütevelli üyeleri ile bir ön görüşme yaparak Kadir Gecesi'nde vaat edecekleri 'himmet' bedellerinin iki katı bir bedel söylemelerini ister, bunun sebebi daha fazla himmet için mütevelli üyelerinin verecekleri himmet çıtasını yüksek tutmaları içindir. Bazı mütevelli üyeleri ise çıtayı yükseltmek için 'Ben yüz veriyordum bu sefer bin veriyorum, bin de Hoca Efendimiz için veriyorum' derlerdi. Örgüt lideri Fetullah Gülen için verilen para 'Kutsal Hoca Payı' olarak adlandırılır ve bu paraya hiç dokunulmadan bağlı bulundukları merkezlere gönderirler. Bu rakam il, ilçe ve büyük bölgelere göre değişkenlik gösterebilir."

15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni olan Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.