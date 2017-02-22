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FİLİSTİNLİLERDEN SERT TEPKİ

Filistinlilerden sert tepki

Filistinlilerin Mısır'da Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi iddiasına çok sert yanıt verdi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Stratejik İşler Danışmanı Hüsam Zumlut, "Filistinlilerin Mısır'da Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi" projesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Zumlut, Gazze'deki Haydar Abduşşafi Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrailli siyasi kesimlerin, Filistinlilerin Sina'ya yerleştirilmesi meselesini tartıştığına işaret ederek, "Filistinlilerin vatanlarının sınırları biliniyor. Filistinlilerin, Mısır'daki Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi görüşü yeni bir İsrail siyaseti oldu. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Filistinli gruplar arasındaki anlaşmazlığın siyasi ve ulusal ortaklığın bulunmamasından kaynaklandığını dile getiren Zumlut, Filistinli grupların, Filistin Ulusal Konseyinin toplanması için oluşturulan hazırlık komisyonuna katılmasını, bölünmüşlüğü sona erdirmek için atılan ilk adım şeklinde değerlendirdi.

Zumlut, Filistin Ulusal Konseyi için hazırlık komisyonu kurulması sürecinin başlatıldığını, komisyonun tüm Filistinli grupları kapsadığını aktardı.

İsrailli Devlet Bakanı Eyüp Kara, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a "iki devletli çözüm yerine Filistinlilerin Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi projesine" ilişkin bir taslak sunmayı planladığını savunmuş, İsrail Başbakanlık Divanı bunu yalanlamıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamaların doğru olmadığını, görüşmelerde böyle bir meseleye yer verilmediğini aktarmıştı.

AA
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