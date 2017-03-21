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GAZETECİ TAYFUN TALİPOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

İzmir Konak'taki evinde fenalaşan gazeteci, 55 yaşındaki Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti.

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Gazeteci Talipoğlu bugün saat 01.00 sıralarında Göztepe Mahallesi 76 Sokak'taki evinde fenalaşarak yere yığıldı. Evde bulunan arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Talipoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan televizyonlarda "Bam Teli" programı ile tanınan ünlü gazeteci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu yaşama veda ettiği değerlendirilen Tayfun Talipoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

TAYFUN TALİPOĞLU KİMDİR?

1962 yılında Kars'ta doğan Tayfun Talipoğlu İlkokulu Malatya Şeker İlkokulu ve Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. Siyasi görüşleri nedeniyle kaymakam yapılmadı ve bu süreçte kargoculuk, Ankara düğün salonlarında ve pavyonlarında orkestra solistliği gibi birçok değişik iş yaptı. Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1'de, sonra ATV'de haber muhabiri olarak devam etti. 1995 yılından itibaren önce ATV'de, 1999'dan beri de NTV'de Bam Teli programını hazırlayıp sunarak mesleğine devam etti. Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi, Çoluk Çocuk Yazıları, Eşekle Gelen Aydınlık yayınlanmış kitaplarıdır. Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de vardır.

Haziran 2008'den itibaret TRT-1 de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programı vardır. Aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi. Tayfun Talipoğlu 2015 Genel Seçimleri'nde CHP'nin 5. sıradan Aydın Milletvekili adayıydı.

DHA
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