Gece kulübüne silahlı saldırı !

Karayipler kıyısındaki Playa Del Carmen kentinde bir gece kulübünün penceresinden içeri ateş açıldı, dans fevstiali için içeride olan en az sekiz kişinin öldüğü bildiriliyor. Olay anında çekilmiş videolarda kalabalığın panikle kaçıştığı görülüyor.

Meksika'nın Karayipler kıyısında yer alan Playa Del Carmen kentindeki Blue Parrot isimli gece kulübündeki dans festivaline silahlı saldırı düzenlendi.

Dünyanın en ünlü DJ'lerinin performans sergilediği gece kulübünde festivalin son günüydü.

Saldırgan, yerel saatle gece saat 02.00'da Blue Parrot'un penceresinden içeriye ateş açtı.

En az sekiz kişinin öldüğü saldırıda yaralıların sayısı henüz bilinmiyor.

Yerel medya, saldırganın halen devam etmekte olan uyuşturucu çetelerinin savaşlarıyla bağlantılı olduğunu bildiriyor. Ancak bazı haberlerde olayın terör saldırısı olma ihtimali de yer aldı.

Blue Parrot'ta sahne alan İskoç DJ Jackmaster, saldırıdan sonra attığı Twitter mesajında "Eğer buradaysanız o kahrolası otelinizde kalın" dedi. Jackmaster'ın verdiği bilgiye göre çok sayıda yaralı da var.

Gece kulübü, dans festivalinin gerçekleştiği mekanlardan biriydi.