GEÇTİĞİ BÖLGEYİ UÇURDU...

Geçtiği bölgeyi uçurdu...

İstanbul'da metro, tramvay ve metrobüs hatları üzerindeki tamamlanan ve inşaat halindeki duraklar bölgedeki emlak fiyatlarını da yükseltti.

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Gayrimenkul araştırma şirketi Reidin’in toplam 12 hat üzerindeki 140 durağın çevresindeki konutların metrekare satış ve kira fiyatı ortalamalarını ele aldığı araştırmaya göre İstanbul genelinde metrekare fiyatları bazı bölgelerde 10 bin liranın üzerine çıktı. İstanbul’un en pahalı üç durağı, Hisarüstü, Zincirlikuyu ve Levent oldu. Hisarüstü durağı çevresi, 24 bin 935 lira metrekare konut satış değeri ile en pahalı lokasyon oldu. Metrobüs hattının ana duraklarından Zincirlikuyu çevresi 14 bin 360 lira ile ikinci sırada, metro hattında yer alan Levent durağı çevresi ise 12 bin 655 lira ile üçüncü sırada yer aldı. Haritaya göre konut satış değeri en düşük lokasyon ise tramvay hattında bulunan Sultançifliği durağı oldu. Sultançiftliği durağı çevresinin konut satış fiyatı, 2 bin 214 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem hattını belirleyip çalışma başlattığı noktalardan Alibeyköy ve Nurtepe metro duraklarında satılık ve kiralık fiyatlar ise şöyle sıralandı: Ocak 2009’da metrekaresi bin 576 lira olan Alibeyköy durağının yakınındaki konutların metrekare fiyatı Aralık 2016’da  2 bin 932 liraya, aynı dönemde kira değeri de metrekare başına 7.18 liradan 15.58’e çıktı. Ocak 2009’da bin 500 lira olan Nurtepe durağı yakınındaki konutların metrekare değeri 2016’da 2 bin 936 liraya, kira fiyatı 7.40 liradan  Aralık 2016’da 15.97 liraya ulaştı. Metrobüs Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatlarında da hızlı yükselişler gözlendi. Söğütlüçeşme 5 bin 708 lira, Altunizade 6 bin 360, Zincirlikuyu 14 bin 360, Halıcıoğlu 3 bin, Cevizlibağ 6 bin 177, Zeytinburnu 3 bin 929, Bahçelievler 4 bin 879, Yenibosna 4 bin 730, Florya 4 bin 871, Küçükçekmece 2 bin 365, Avcılar Kampüs 2 bin 374 metrekare fiyatlarına ulaştı. Beylikdüzü son durakta da metrekare fiyatları 2 bin 569 lira olarak hesaplandı.

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