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GENÇ GÜZELLİK KRALİÇEMİZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Genç güzellik kraliçemiz kalp krizi geçirdi

The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması’nı kazanan ilk Türk olan Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi.

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‘Fashion Week’ defilesine hazırlanırken aniden rahatsızlanan Demiralp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk açıklama ise, menajeri Asil Çağıl'dan geldi. Çağıl, anjiyo yapılan Demiralp'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendirildiğini söyledi.

'The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Türk kızı olan Siber Demiralp, bir defile için hazırlık yaptığı esnada fenalaştı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Adanalı güzelin sağlık durumu hakkında ilk açıklama menajeri Asil Çağıl'dan geldi. Çağıl, anjiyo yapılan ve hastanede dinlendirilen Demiralp'in sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

[Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi]

DEFİLEYE HAZIRLANIRKEN FENALAŞTI

'The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Türkiye'ye bir ilk yaşatan, sonrasında da bu yıl 'Perfect Models of Turkey (En İyi Türk Model)' ödülünü kazanan Adanalı ünlü manken Sibel Demiralp'dan üzücü haber. Modacı Mert Erkan'ın hazırladığı koleksiyonu 'Fashion Week' defilesinde tanıtmak için hazırlık yapan Demiralp, aniden fenalaştı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANJİYO YAPILDI DİNLENDİRİLİYOR

Güzel mankenle ilgili ilk açıklamada menajeri Asil Çağıl'dan geldi. Çağıl, "Sibel'in durumu şuan iyi. Kendisine anjiyo yapıldı ve gözetim altında tutulduğu hastanede dinlendiriliyor. Doktorlar defileye çıkmasına sağlık açısından risk oluşturacağı için izin vermiyor. Şuan için söyleyebileceğimiz tek şey, sağlık durumunun iyi olduğu. Gelişmeleri ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Sabah
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