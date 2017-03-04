Hatay'da savaş uçağı düştüğü

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik kendilerine bilgi ulaştığını belirterek, "Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD ekiplerimiz, yaptığı çalışmalarda henüz uçağının enkazına ulaşılamadı. Uçak ülkemizin değil, muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşünüyoruz. Bulgular onu gösteriyor."

Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşen uçağın Suriye tarafına ait olduğunu değerlendirdiklerini, Türk sivil havacılık ve silahlı kuvvetlerine ait bölgede herhangi bir uçuş faaliyetinin olmadığı şeklinde bilgiler aldıklarını ve teyit ettiklerini söyledi.

Uçak enkazı konusunda net bilginin olmadığını aktaran Ata, "Muhtemelen belki karşı tarafa da düşmüş olabilir uçağın enkazı. Ayrıca vatandaşların verdiği bilgiye göre, pilotların paraşütle atladığı şeklinde bilgi var. Onları da araştırıyoruz, hem emniyet hem jandarma hem AFAD ekiplerimiz, pilotların muhtemelen atlamış olduğu bölgelerde arama tarama ve kurtarma çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Ata, sınır ihlali var mı şeklindeki soru üzerine de "Hayır bu olayın sınır ihlaliyle ilgisi yok. Zannediyorum karşı tarafta meydana gelen teknik arıza mıdır, başka türlü bir olay mıdır, onu bilmiyoruz. Yani bizim taraftan uçağa yapılan herhangi bir müdahale söz konusu değil. Teknik olarak mı düştü, yoksa vuruldu mu onu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle savaş uçağının söz konusu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçağın enkazına ulaşıldı

Hatay Valisi Erdal Ata, "Biraz önce aldığım bilgiye göre, jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz." dedi.

Yıldırım'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye rejimine ait olduğu düşünülen MİG tipi bir uçağın Hatay Samandağ Yaylacık mevkisinde düştüğü yönünde bir bilgi var. Pilotun atladığı yönünde bilgiler geliyor. Oradaki birliklerimiz arama çalışmalarına destek oluyorlar. Şimdilik bilgi bu kadar." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Uçak Türkiye sınırları içerisinde mi düştü?" sorusuna, "Bu konuda netlik yok. Bizim sınırda da olabilir, Suriye sınırında da olabilir araştırmalarla bu ortaya çıkacak. Düşme nedeni konusunda da henüz bir netlik yok ama o bölgede hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var." yanıtını verdi.

Muhalifler: Rejim uçağı düşürdük

Suriyeli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinin kırsalını bombalayan Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Muhalif askeri grup Ahraru’ş Şam'ın sözcüsü Ahmed Karaali, AA muhabirine telefonla açıklamada, “Rejim uçağı İdlib kırsalını bombalarken alçaktan uçuş yapıyordu. 23 mm uçaksavar ile vurduk. İsabet alınca uçakta teknik arıza oldu. Ardından düşmeye başladığı görüldü.” dedi.