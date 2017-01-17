Havayolu şirketinden tacize karşı önlem

Hindistan medyasında çıkan haberlere göre, Air India'nın kararı 21 Aralık’ta Mumbai'den New York'a giden uçakta meydana gelen bir cinsel taciz olayı nedeniyle alındı.



Hindistan'da büyük yankı yaratan taciz olayının ardından Air India Genel Müdürü Meenakshi Malik, "Bir ulusal havayolu olarak kadın yolcularımızın konforunu artırmak bizim sorumluluğumuzdur. Bizimle seyahat eden yalnız kadın yolcu sayısı yüksek. Bu nedenle onlar için özel koltuklar ayıracağız" dedi.



Air India'nın 21 Aralık'taki seferinde business sınıfta oturan bir yolcunun 16 saatlik uçuş süresince ekonomi sınıfında seyahat eden bir kadın yolcunun yanına oturarak cinsel tacizde bulunduğu bildirilmişti. Hosteslerin müdahale ettiği kişi, uçağın New York'a inmesinden sonra ABD polisi tarafından havalimanında gözaltına alınmıştı.



Air India yetkilileri,iç hatlar ve kısa mesafe uluslararası uçuşlarda uçakların üçüncü sırasındaki 6 koltuğun yalnız seyahat eden kadın yolculara ayrılacağını belirtti. Kadınlara özel koltukların uzun mesafe seferlerinde de olup olmayacağı hakkında henüz karar verilmedi.



Havayolu şirketi, ayrıca uçaklarında görevli personelin ekipmanları arasına cinsel taciz teşebbüsünde bulunan yolcuları engellemek için kelepçe ekleneceğini bildirdi.



Hindistan’da kadınlara yönelik cinsel saldırıların yüksek olması sebebiyle kadınlara özel otoparklar, spor salonları, otobüsler ve tren koltukları bulunuyor.



Hindistan parlamentosu, 2013 yılında tecavüz ve diğer bazı cinsel saldırı suçlarının cezalarını iki kat artıran yasa tasarısını kabul ederek tecavüz gibi suçların cezasını 7-10 yıldan 20 yıla çıkarmıştı.