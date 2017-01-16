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HELALLİK İSTEYİP KAYIPLARA KARIŞTI !

Helallik isteyip kayıplara karıştı !

Karaman'da 27 yaşındaki genç postacıdan 5 gündür haber alınamıyor.

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Karaman'da otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra telefonla aradığı annesinden hakkını helal etmesini isteyen genç postacıdan 5 aydır haber alınamıyor.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ve posta dağıtıcılığı yapan 27 yaşındaki Ahmet Uysal, 15 Ağustos 2016 tarihinde gece yarısı 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Ahmet Uysal'ın izine rastlanmadı.

Yaptıkları tüm aramalara rağmen oğlunun izine rastlamadıklarını belirten ayakkabı tamircisi 55 yaşındaki baba Ramazan Uysal şunları söyledi:

"Oğlum Ahmet, 15 Ağustos gecesi saat 23.00 sıralarında arabasına binerek evden ayrıldı. O günden sonra oğlumdan bir daha haber alamadık. Oğlum Ahmet kendi halinde, evinden işine, işinden evine gidip gelen birisiydi. Ahmet'in herhangi psikolojik veya kalıtsal bir hastalığı yok. Kaybolduğu günün sabahı hemen polise giderek kayıp müracaatında bulunduk. Polis ve bizim yaptığımız aramalara rağmen oğluma ulaşamadık."

Oğlunun hayatta olduğunu ifade eden Ramazan Uysal, "Oğlum işsiz kaldığı için utancından evine dönmüyor. Oğlumu bulabilmek için arkadaşlarının yardımıyla sosyal paylaşım sitelerinden fotoğraflarını paylaştık. Şanlıurfa'dan bir vatandaş telefonla beni arayarak oğlumu üç kişiyle dolaşırken gördüğünü ve bir daha karşılaşmaları durumunda beni hemen arayacağını söyledi. Adana ve Mersin illerinde uygun yerlere oğlumun fotoğraflarını astırdım. Biz 5 aydır rahat uyku uyuyamıyoruz. Her gün oğlumdan gelecek iyi bir habere uyanıyorum. Oğlumu gören, yerini bilen lütfen polisi arasın. Ben yetkililere yalvarıyorum oğlumu bulsunlar" dedi.

İHA
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