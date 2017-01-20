Hipnozcu tecavüzcü kameraya yakalandı

ABD'nin Ohio şehrinde Michael Fine bir psikiyatristin hastalarını hipnotize ettikten sonra tecavüz ettiği suçlaması üzerine gizli kamera kullanan polisler sapık doktoru suçüstü yakaladı.
2014'te ortaya çıkan ve ülkede uzun süre gündem olan olayın davasının geçtiğimiz günlerde sonuçlanması üzerine gizlilik kararı kalkan videolar basınla paylaşıldı.
Videolarda doktorun hipnotize ettiği kadını cinsel ilişkiye ikna etmek için bilinç altına müdahale etmeye çalıştığı anlar görülüyor.
Hastalarına tecavüz etmek için hipnoz eden doktor 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.