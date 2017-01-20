SON DAKİKAPKK'YA ÇOK AĞIR DARBE: 78 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

HİPNOZCU TECAVÜZCÜ KAMERAYA YAKALANDI

Hipnozcu tecavüzcü kameraya yakalandı

Hastalarını hipnotize ettikten sonra tecavüz ettiği iddia edilen doktor suçüstü yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD'nin Ohio şehrinde Michael Fine bir psikiyatristin hastalarını hipnotize ettikten sonra tecavüz ettiği suçlaması üzerine gizli kamera kullanan polisler sapık doktoru suçüstü yakaladı.

2014'te ortaya çıkan ve ülkede uzun süre gündem olan olayın davasının geçtiğimiz günlerde sonuçlanması üzerine gizlilik kararı kalkan videolar basınla paylaşıldı.

Videolarda doktorun hipnotize ettiği kadını cinsel ilişkiye ikna etmek için bilinç altına müdahale etmeye çalıştığı anlar görülüyor.

Hastalarına tecavüz etmek için hipnoz eden doktor 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

725
Hadise hedefini açıkladıHadise hedefini açıkladı
Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"
3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler
Cezaevi firarisi bakın nerede yakalandıCezaevi firarisi bakın nerede yakalandı
4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı
Alaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamaAlaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklama
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''
Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !
İlaç saklayan eczaneler yandı!İlaç saklayan eczaneler yandı!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS