  • Dursun Özbek'ten Hakan Şükür ve Arif Erdem açıklaması
  • İstanbul'da taksici dehşeti
  • Bakan kıdem tazminatı için yeni tarih verdi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında
  • Marketlerde ve mağazalarda naylon poşet devri bitiyor

HRANT DİNK CİNAYETİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Hrant Dink cinayetinde sürpriz gelişme

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

AA
133
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
Bariyerlere ok gibi saplandıBariyerlere ok gibi saplandı
Komiserin FETÖ şüphelisinden rüşvet aldığı ileri sürüldüKomiserin FETÖ şüphelisinden rüşvet aldığı ileri sürüldü
Ahmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdıAhmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS