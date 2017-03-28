Hrant Dink cinayetinde sürpriz gelişme

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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