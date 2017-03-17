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HÜKÜMETTEN ''SÜPER TEŞVİKTE'' İLK YATIRIM PAKETİ

Hükümetten ''süper teşvikte'' ilk yatırım paketi

“Süper teşvik” kapsamında ilk yatırım paketinin hazırlandı.

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Gelir ve kurumlar vergisi istisnasından, elektrik bedeli ödemesi, arsa tahsisi ve altyapıya, kilit çalışanların maaşlarının ödenmesine kadar hemen hemen bütün yatırım ve işletme dönemi giderlerinde teşviklerin uygulanabildiği “süper teşvik” kapsamında ilk yatırım paketinin hazırlandığı öğrenildi.

Türkiye’nin uygulamaya koyduğu ve “süper teşvik” olarak adlandırılan, Bakanlar Kurulu kararıyla olağanüstü teşviklerin verilmesini imkan sağlayan düzenlemede, ilk paketin hazırlandığı ve kısa süre içinde Bakanlar Kurulu’na sunulacağı kaydedildi. Rusya ile müzakerelerde Akkuyu Nükleer Santral yatırımının da bu kapsama alınması yönünde Rus tarafının istekte bulunduğu, bu konuda kesin kararın henüz verilmediği öğrenildi. Kanal İstanbul ve Türkiye’nin uydu projelerinin de süper teşvik kapsamında olması bekleniyor.

Gelir ve kurumlar vergisi istisnasından, elektrik bedeli ödemesi, arsa tahsisi ve altyapıya, kilit çalışanların maaşlarının ödenmesine kadar hemen hemen bütün yatırım ve işletme dönemi giderlerinde teşviklerin uygulanabildiği “süper teşvik” kapsamında ilk yatırım paketinin hazırlandığı öğrenildi.

Dünya’nın edindiği bilgilere göre Ekonomi Bakanlığı bu kapsamda gelen başvurulardan bir kısmını Bakanlar Kurulu’na sunmak için hazırlıklarını tamamladı. Rusya ile özel bir ikili anlaşma çerçevesinde yürütülen Akkuyu Nükleer Santrali yatırımının da bu kapsamda değerlendirilmek amacıyla başvuru yaptığı belirtildi. Bu kapsamda izin verilecek yatırımların Bakanlar Kurulunda kabul edilmesinin ardından yapılacağı belirtilirken ilk pakette yer alan yatırımların daha çok bilişim sektöründe olacağı vurgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin büyük projelerinden olan elektrikli otomobil, Kanal İstanbul ve uzun süredir gündemde olan Ceyhan petrol rafinerisinin bu teşvik kapsamında olabileceği vurgulandı. Bakanlar Kurulu’na sunulacak ilk pakette, kamu-özel ortaklığıyla planlanan sağlık, enerji ve otoyol-köprü yatırımlarının ağırlıkta olabileceği belirtildi.

Dünya
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