İlber Ortaylı'ya büyük ilgi

TÜYAP Bursa Fuarı'nda, kitaplarını imzalayan ve konferans veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, gençlerden büyük ilgi gördü. Salonda yer kalmayınca gençler yerlerde oturarak, Prof. Dr. Ortaylı'yı dinledi.

Tüyap Fuarcılık ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Bursa Kitap Fuarı, son gününde kitapseverlerin akınına uğradı. Fuarda en çok ilgiyi görenlerden biri de Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. "Türklerin Altın Çağı" adlı kitabını imzalamadan önce konferans veren Prof. Dr. Ortaylı'yı dinlemek isteyen gençler, salonda yer kalmayınca yerlere oturarak, konferansı ilgiyle takip etti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, daha sonra "Türklerin Altın Çağı" isimli son kitabını imzaladı.