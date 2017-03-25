İlk referandum sandıkları kuruldu

Yurt dışındaki 2 milyon 927 bin Türk seçmen, 14 gün süresince 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında oy kullanacak. Bazı ülkelerde söz konusu tarihler arasındaki oy kullanma süresi 14 günden az olacak.

Yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte sandıklar kuruluyor. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı en fazla seçmenin bulunduğu Almanya’da, 13 merkezde referandum oylaması için hazırlıklar tamamlandı. Almanya’daki 1 milyon 423 bin seçmen, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Essen, Münih, Münster, Hannover, Karlsruhe, Hamburg, Nürnberg ve Mainz kentlerinde oyunu kullanacak.

İki hafta sürecek

Hazırlıkların tamamlandığı Köln Başkonsolosluğu’nda, Başkonsolos Hüseyin Emre Engin, siyasi parti temsilcileri ve sandık başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından Başkonsolos Engin ve beraberindekiler seçmenlerin oy kullanacağı çadırı dolaştılar.

Başkonsolos Hüseyin Emre Engin basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında Başkonsolosluğumuzda yapılacak seçimler için hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de rahat oy kullanabilmeleri için Başkonsolosluk olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen seçimlerden farklı olarak seçimlerimiz bu sefer iki hafta sürecek. Sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar süren bir seçim süreci olacak. Vatandaşlarımız açısından seçimin daha rahat olacağını ve seçime katılımın da bundan önceki seçimlerden daha yüksek olacağını ümit ediyoruz."

Köln Başkonsolosu Engin, seçmenlerin sadece bağlı bulundukları başkonsoloslukta değil, herhangi bir yurt dışı temsilcilikte oy kullanabileceklerini de hatırlattı.

Yurt dışında sandıklar 4. kez kuruldu

Almanya’nın dışında, Fransa’da 323 bin, Hollanda’da 251 bin, Belçika’da 136 bin, Avusturya’da 107 Türk seçmen bulunuyor. Yurt dışındaki Türk seçmenler, yurt dışında kurulan sandıklarda 4. kez oy kullanmış olacaklar. Yurt dışındaki Türkler daha önce, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde oy kullanmışlardı. Yurt dışındaki Türk seçmenler ayrıca, 31 gümrük kapısında, 27 Mart-16 Nisan tarihleri arasında oylarını kullanabilecekler.