İmar anayasasına değişiklik geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşmasında "İstanbul'a çok yanlışlar yaptık. Ucube inşaatlar yaptık. Bu ucube inşaatlarla maalesef İstanbulumuzun o güzelliğine bizler yanlışlık yaptık" demişti. İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen 16/9 kuleleri de kentin tarihi siluetini bozduğu gerekçesiyle çok tartışılmıştı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Erdoğan, 16/9 kulelerinin müteahhiti Mesut Toprak 'la ilgili olarak, "Sahibiyle konuştum. Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti. [İmarın anayasası değişiyor]

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğini sil baştan değiştirmeye hazırlanıyor. 1985 yılında yayımlanan ve birçok kez değişikliğe uğrayan yönetmeliğin yerini yeni yönetmelik alıyor. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere imar planlarına aykırı şekilde yapılan yükseklik, yoğunluk artışları yeni dönemde mümkün olmayacak.

Türkiye genelinde imar planlarının temel ilkelerini belirleyen çatı yönetmelikten sonra her şehir, yöresel özelliklerini dikkate alan kendi imar planını yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptıkları değişikliği “Biz imarın değişmez kurallarını yazıyoruz, şehirlere göndereceğiz. Diyeceğiz ki, ‘Siz de kendi şehrinizle ilgili hazırlayın bize geri gönderin.’ Süre vereceğiz, sonra o gelenleri onaylayacağız. Her şehrin planı, imar yönetmeliği ayrı ayrı olacak. Sivas Şarkışla’nın imar planıyla İstanbul’unki bir olmaz. Bitlis’teki imar planı yönetmeliğiyle İstanbul bir olmaz” sözleriyle duyurmuştu.

PLAN DIŞI KAT ÇIKILAMAYACAK

İşte imar planlarının ‘anayasası’ niteliğinde olacak Planlı Alanlar İmar Yönetmelik Taslağında yer alan dikkat çekici değişiklikler şöyle:

- Yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda olmaması halinde Yönetmelikte gösterilen kat adedi veya bina yüksekliği hiçbir şekilde aşılamayacak.

- Yine hiçbir koşulda hava mânia kriterleri aşılamayacak, planda veya planda belirtilmemişse Yönetmelikte

belirtilen kat adedi, kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle artırılamayacak. Bu suretle yapı yoğunluğu artırılamayacak.

YOL, SU, ELEKTRİK OLMADAN BİNA YAPILAMAYACAK

- Yerleşme alanlarında yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi teknik altyapı hizmetlerinin götürülmüş olması şartı aranacak.

KOT 50 YILLIK YAĞIŞA GÖRE BELİRLENECEK

- İmar planlarında su taşkın alanlarında bina kotları, 50 yıllık yağış verisine göre belirlenecek.

YÖRESEL MİMARİ DİKKATE ALINACAK

- İlgili idareler, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirecek.

HER ŞEHRİN ESTETİK KOMİSYONU OLACAK

- Her şehirde Mimari Estetik Komisyon kurulacak. Bu komisyon, şehrin yöresel mimarisine ilişkin tespitleri yapacak. Meydan, yol, kaldırım, tabela, kent mobilyaları ve benzeri düzenlemelerdeki usulleri belirleyecek. Yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar verecek.