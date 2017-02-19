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IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI !

Irak'ın kuzeyine hava harekatı !

Türk Silahlı Kuvvetleri, istihbarat sonucu jetlerin havalandığı ve Irak'ın kuzeyindeki kampların vurulduğunu açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, anlık istihbarat sonucu havalanan jetlerin PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarını vurduğunu ve 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap  bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında  mağara ve sığınakların bulunduğu dört hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre  sekiz terörist etkisiz hale getirildi.

25 DAKİKA SÜRDÜ 

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:  "19 Şubat 2017 tarihinde 11.26-12.51 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen 4 hedef (mağara, sığınak ve iki barınma yeri) ateş altına alınarak imha edilmiş, ilk tespitlere göre toplam 8 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

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