Irak'ın kuzeyine hava harekatı !

Türk Silahlı Kuvvetleri, anlık istihbarat sonucu havalanan jetlerin PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarını vurduğunu ve 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında mağara ve sığınakların bulunduğu dört hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre sekiz terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "19 Şubat 2017 tarihinde 11.26-12.51 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen 4 hedef (mağara, sığınak ve iki barınma yeri) ateş altına alınarak imha edilmiş, ilk tespitlere göre toplam 8 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."