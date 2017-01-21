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İŞADAMINA YANGIN ŞOKU

İşadamına yangın şoku

Bodrum'da işadamı Mehmet Aktaş'a ait villada elektrik kontağından yangın çıktı. Maddi hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde bir işadamına ait villada, elektrik kontağından yangın çıktı. Maddi hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarında ilçeye gelen işadamı Mehmet Aktaş'a ait, Güvercinlik Mahallesi Okul Sokak'taki villada, bugün saat 00.30'da yangın başladı.

Bahçe hortumuyla yangına müdahale eden komşuları, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada villanın müştemilatında uyuyan bakıcısı Erol Özçelik (45) ve oğlu Samet Özçelik (19) uyandırıldı. Olay yerine gelen 5 itfaiye aracının müdahalesiyle, yangın 2 saatte söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Bahçedeki müştemilatta kalan villanın bekçisi Erol Özçelik, "Oğlum Samet ile birlikte uyumuştuk. Yangın var seslerini duydum, rüya görüyorum sandım. Sonra komşular kapıya gelip çalmaya başlayınca, 50 metre ilerideki villanın yandığını öğrendim; şoke oldum. Üçüncü kat tamamen ahşap ve polyesterdi o nedenle yangın oradan başlamış ve hemen büyümüş, hala şok içindeyiz" dedi.

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