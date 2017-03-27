SON DAKİKAGÜNE ACI HABERLE UYANDIK ! ŞEHİDİMİZ VAR
  • ABD Sincar raporunda fena yakalandı
  • İhraç sonrası Hakan Şükür'den flaş hamle
  • Sonar'ın anketinden ''Hayır'' çıktı
  • Kandil'le görüşüyorlardı, JÖH tepelerine çöktü
  • Bir kenti karıştıran olay ! Suriyeli sandılar ama...
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL SARIYER'DE SİLAH SESLERİ !

İstanbul Sarıyer'de silah sesleri !

Sarıyer'de bir çay bahçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Olay, Emirgan Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. isimli kişi, çay bahçesinde müşteri olarak oturan A.K. isimli kişinin yanına gelerek 3 el ateş etti. A.K.'nın karşılık vermesi üzerine çay bahçesinde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda bacağına isabet alan kurşunlarla yaralanan A.K., olay yerine gelen ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden hızla kaçan M.Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak gittiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çay bahçesine şerit çekerek çevrede incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Sarıyer'de silah sesleri !

DHA
382
-
CHP'li vekil son anket sonuçlarını açıkladıCHP'li vekil son anket sonuçlarını açıkladı
Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?
Afyonkarahisar'da eski koca dehşetiAfyonkarahisar'da eski koca dehşeti
Canlı yayın yaparken kaza yaptıCanlı yayın yaparken kaza yaptı
Annesi erkek çıkan genç kız konuştuAnnesi erkek çıkan genç kız konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''
İzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılarİzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılar
Bonzaili mangal olayında şok ifadeler: Oku bizi anne çarpılıyoruzBonzaili mangal olayında şok ifadeler: Oku bizi anne çarpılıyoruz
Her şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyorHer şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS