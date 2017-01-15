İSTANBUL'DA KAR SÜRPRİZİ! BİR ANDA BAŞLADI

İstanbul'da kar sürprizi! Bir anda başladı

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.

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Meteoroloji'den yeni hafta için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu. İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Yurdun batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Pazar gece saatleri ile 18.01.2017 Çarşamba günü sabah saatleri arasında aralıklarla Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2); İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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