İşte 23 il için hazırlanan destek paketi

Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, "Ekonomik politikalarımızı belirlenen ülkemizin hiçbir yerini başka bir yerinden ayrı tutmadık" dedi.

YILDIRIM'IN KONUŞMASINDA SATIR BAŞLARI:

Herkes elini taşın altına koyacak. Biraz kendi cebinden de para koyacaksın. 30 lira sen 70 lira devlet koyacak. Şimdi biraz daha detaylara girelim: OSB parselleri büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları diğer şehirlerde il özel idarelere devredilecek. Yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. Bina inşaatları 20 bin metrekare olması ve 10 milyon TL bedel olması öngörülüyor. Bu ne demek; 20 bin metrekareye kadar olan binalar desteklenecek. İlk 20 bin metrekare kapalı alanı devlet yapacak, kalan kısmı için de kredi alınabilecek. Eğer yerli makine ve techizat alırsanız burada toplam süreyi yükseltiyoruz. Yerli üretimi teşvik ediyoruz. Bu tür destekler mevcut işini yükseltmek isteyenlere de verilecek. Burada önemli bir husus; yatırımın yüzde 30'unun öz kaynaktan karşılanma şartı burada da devam ediyor.

Üçüncü program; İşletme kredisi. Fabrikayı kurduktan sonra para lazım. Ham madde gelecek, harekete geçmek içn can suyu lazım. Burada da düşük faizli kredi vereceğiz. 4 yıl vadeli kredi verilecek. İlk yıl geri ödeme yok ve düşük faizli olacak. Düşük faizden kastımız, cari faizin yarısı. Burada üretim faaliyetlerinin yerli makine teçhizatla yapılması durumunda işletme kredisini 5 yıl veriyoruz. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Amaç yerli sanayiyi teşvik etmek. Doğu'da yatırım yapılmasının önünü açıyoruz. Birde yatırımını Doğu'da büyütmek istiyoruz. Yatırımını Doğu'ya kaydırmak isteyenlere de lojistik destek vereceğiz.

İkinci grup; çağrı ve veri merkezlerine verilecek destekler. Müsait kamu binalarını öncelikle tesis edeceğiz. Ayrıca iletişim alt yapısı devlet tarafından yapılacak. Personelin eğitilmesi için kişi başına 2500 lira destek vereceğiz. Veri merkezleri için en büyük maliyet enerji maliyeti. İçerinin soğuk tutulması gerekiyor. Bilgiliere zarar gelmemesi için soğuk tutulması lazım. Burada 50 - 50 yapalım. Bir daha ki sefere 50 olsun.

AYRINTILAR GELİYOR...