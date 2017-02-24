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IVANA SERT YÜREK HOPLATTI

Ivana Sert yürek hoplattı

Ünlü modacı Ivana Sert, paylaştığı fotoğrafla yürek hoplattı.

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Modacı İvana Sert, Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Üzerine giydiği süper mini elbisesi ve fileli çoraplarıyla dikkat çeken Sert, Instagram'ı kasıp kavurdu.

"İşte Benim Stilim" yarışmasının güzeller güzeli jürisi İvana Sert Instagram'da fotoğraf paylaştı. Sert, üzerine giydiği süper minisi ve fileli çoraplarıyla Instagram'ı adeta kasıp kavurdu.

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IVANA SERT, BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ivana Sert, giydiği süper mini elbisesi ve çoraplarıyla ateşli bir poz vererek fotoğraf çekildi. Fotoğrafını ınstagram'da da paylaşmayı ihmal etmeyen Sert binlerce beğeni aldı.

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