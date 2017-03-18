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İZMİR'DE ORTAOKULDA ÇIPLAK ARAMA SKANDALI

İzmir'de ortaokulda çıplak arama skandalı

İzmir Buca'da bir ortaokulda hırsızlıkla suçlanan 3 kız öğrenci iç çamaşırlarına kadar soyularak arandı.

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İzmir Buca 30 Ağustos Ortaokulu'nda hırsızlıkla suçlanan 3 kız öğrencinin çıplak bir şekilde arandığı iddia edildi.

 

"UTANÇ DOLU BİR ANI YAŞADIM"

Ortaokul Müdür Yardımcısı Gülay U. ile İlkokul Müdür Yardımcısı Zerrin S'nin üstünü iki kez aradığını söyleyen C.V. (14) ve annesi A.V. Şirinyer Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. C.V, "Hayatımda başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Dünya başıma yıkıldı sanki. Ömrüm boyunca unutmayacağım utanç dolu bir anı yaşadım" dedi. Okul Müdürü Ergün Dur ise öğrenci velisi A.V. ile C.V'nin iftira attığını söyleyerek, "Biz de velimiz hakkında iftira attığı için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

100 LİRA ÇALINDI

Olay 15 Mart 2017'de meydana geldi. İddiaya göre U.K. isimli öğrencinin sınıfta 100 lirası çalındı. Bunun üzerine S.K. isimli öğrenci parayı C.V, A.P. ve R.Ş. isimli kız öğrencilerin çaldığını söyleyerek durumu okul idaresine iletti. Olayı duyan okul idaresi ise hırsızlığı ortaya çıkarmak için şok bir yöntemi tercih etti. 3 kız öğrenci sınıflarından ders esnasında apar topar çıkarılarak müdür yardımcısı Gülay U'nun odasına getirildi.

Bu sırada odada bulunan müdür yardımcısı Zerrin S. kızlara, "Hırsızlık yapmışsınız" diyerek odanın perdelerini kapatıp kapısını kilitledi.

Neye uğradığını şaşıran 3 kız öğrenci, Gülay U. ve Zerrin S'nin "Soyunun" sözüyle şok oldu. Ancak, yapılan aramalara karşın 3 küçük kızın çaldığı iddia edilen 100 lira bulunamadı. Kızların üzerinden sadece okul harçlıkları çıktı.

"DONLARINA KADAR ARAYIN"

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan öğrencilerden C.V'ye Yeni Asır ulaştı. C.V, "Zerrin S. ve Gülay U. odanın kapısını kilitledi. Odada o esnada rehber öğretmen Seher B. K. de vardı. Rehber öğretmen müdür yardımcılarına 'Üstlerini aramaya hakkınız var. Donlarına kadar arayın' dedi. Bunun üzerine bize iç çamaşırlarımız kalacak şekilde soyunmamızı söylediler. O sırada 'Yapmayın. Ben çalmadım' diye ağlıyordum. Başımdan ayaklarıma kadar bütün vücudumu elleyerek aradılar" dedi.

"ÇAKMAK BULMUŞLAR, ÇANTAMDA ÇAKMAK YOKTU"

C.V, üzerinde bir şey bulunamayınca odaya kendilerini ihbar eden S.K'nin girdiğini ve "Rehber öğretmenimiz kızların çantasını istiyor" dediğini söyledi. C.V, "Çantamızı zaten kontrol etmişlerdi. Rehber öğretmen kendi odasında tekrar kontrol ettiğinde çakmak bulmuşlar. Çantamda çakmak yoktu. Olayın ardından öğretmen Seher B. K. beni okuldan atacaklarını, artık okula gelmemem gerektiğini söyledi" diye konuştu.

'HERKESİ MEMNUN EDEMEYİZ'

Yeni Asır'ın haberine göre Okul müdürü okulda hırsızlık olayı olduğunu ancak çıplak üst arama olmadığını söyleyerek, "Biz de konuyla ilgili olarak aile hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kız öğrencilerin kıyafetlerinin çıkartılarak arandığı gibi bir durum söz konusu değil. Okulumuz çok büyük bir okul. Herkesi memnun etmek mümkün değil" dedi.

"KİMSE KIZIMA DOKUNAMAZ"

Anne A.V. benzer birçok olayın okulda yaşandığını iddia ederek, "Çocuğum hırsızlık dahi yapmış olsa kimsenin onun bedenine dokunmaya hakkı yok. Avukatımızla da görüştük.

Sorumlulardan davacı ve şikayetçiyiz. Bunun dışında çocuğumun telefonunun el konulup geri verilmemesi akıl alır bir durum değil" diye konuştu.

Yeni Asır

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