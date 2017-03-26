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KANOLAR BU KEZ HAVUZDA ÇEKİŞTİ

Kanolar bu kez havuzda çekişti

Amatör spor kulüpleri arasındaki ilk müsabaka olan Havuzda Kano Yarışları, heyecan dolu anlara sahne oldu.

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Türkiye’de ilk kez 2016 yılında Sarıyer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Havuzda Kano Yarışları’nın ikincisi SARFİT Spor Tesisleri’nde yapıldı. Amatör Spor Kulüpleri arasında yapılan ve büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalara Sarıyer genelinde U16-U17 yaş aralığında 13 amatör spor kulübü ile 22 takım ve 176 sporcu katıldı.

“Yarışlar ülkemize hediyemiz”

Büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşen yarışma öncesinde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sporun önemini vurgulayarak, “Zamanınızı spora ayırmak sizin için faydalı. Gençliğimde ben de sporla uğraştım. Bu yarış Türkiye’de amatör spor kulüpleriyle yapılan ilk yarış olma özelliğini taşıyor. Bu yarışların Türkiye’ye bir hediye olacağını düşünüyorum. Her ilkin mutlaka eksiklikleri vardır.  Kısa sürede bunları da tamamlayacağız. Bu eksiklikler sizi üzmesin” diye konuştu.

Birincilik Rumeli Kavağı’nın oldu

Kıran kırana geçen yarışları; Derbent Spor Kulübü üçüncü, Pınar Spor Kulübü ikinci ve Rumeli Kavağı Spor Kulübü de birinci olarak tamamladı. Düzenlenen törende dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını Başkan Genç ve Sarıyer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Namık Şişman’ın elinden aldı. Sarıyer Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yarışmaya katılan tüm sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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