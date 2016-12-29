KARADENİZ'E DÜŞEN RUS UÇAĞININ DÜŞME NEDENİ BELLİ OLDU

Karadeniz'e düşen Rus uçağının düşme nedeni belli oldu

Rusya Savunma Bakanlığına ait uçağın, teknik arıza ve pilotaj hatasının birleşmesi sonucu Karadeniz'e düşmüş olabileceği öne sürüldü.

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Rus İnterfax haber ajansına konuşan soruşturma ekibinden bir yetkili, kara kutudan elde edilen ilk verilerin, Tu-154'ün kalkışı sırasında sistem arızası nedeniyle kanatlarda uçuş için yeterli kaldırma kuvveti oluşmadığını gösterdiğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Aynı zamanda uçuş ekibinin kritik durumda hatalı karar verdiğini düşünmek için nedenler de var. Kaza teknik arıza ve insan faktörünün birleşmesiyle meydana gelmiş olabilir." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı da uçağın kara kutularının detaylı şekilde incelendiğini ve resmi açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını duyurdu.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

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