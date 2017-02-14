Kiracılara büyük müjde

Emlak Konut GYO önderliğinde 1 Şubat'ta başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan konut seferberliği tam gaz devam ediyor. Ülkenin geleceğine güvenen vatandaşların şubatta başlayan kampanyaya hücum etmesiyle 12 günde bin 250 konut satıldı.

Söz konusu satışlardan elde edilen ciro ise 1 milyar 150 milyon TL'yi buldu.

Ciro 4 katına çıktı

Kampanyanın geçen hafta açıklanan 5 günlük bilançosu 605 milyon lira ciro ve 750 konut satışıydı. Buna göre geçen bir haftada Emlak Konut GYO projelerinde 500 konut daha satılmış oldu. 2016'nın ilk 4 ayında toplam 1 milyar 67 milyon TL gelir elde eden Emlak Konut GYO, kampanyanın başladığı ilk 12 günde 4 aylık ciroya ulaştı. Geçen yıl şubat ayının tamamında 424 bağımsız birim satışından 256 milyon TL ciro elde eden Emlak Konut GYO, ayın ilk 12 gününde 1 milyar 150 milyon TL ile 2016'nın şubat ayı boyunca gerçekleştirdiği toplam cironun 4 katından fazlasına ulaştı. 12 günde satılan bin 250 adet bağımsız birim sayısı ise geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında yapılan satış rakamının üzerinde seyrediyor. Şirket, geçen yıl ocak, şubat ve mart aylarında toplam bin 200 konut satışı yapmıştı.

Hedef 2 ayda 2.5 milyar TL

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ağustosta başlatılan ilk kampanya atağında da Emlak Konut GYO, 7 aylık satışını 1 ayda gerçekleştirmişti. Konut satışlarını canlandırmak için başlatılan ilk kampanyada bir ayda toplam 2 bin 547 adet bağımsız bölüm satışından 1 milyar 960 milyon liralık satış değerine ulaşılırken, ikinci kampanyadan 2.5 milyar lira ciro hedefleniyor.



5 projede kota aşıldı

12 günde 30 projeden 5'i kotasını doldurdu. İlk 5 günde Ankara'daki Sofa Loca, İstanbul Bağcılar'daki Batışehir ve Nidapark Küçükyalı projeleri kampanya için ayırdıkları yüzde 20'lik satış kotasını doldurdu. Geçtiğimiz hafta da Ankara'daki Koordinat Çayyolu ile İstanbul Zekeriyaköy'deki Köy, kotalarını dolduran projeler arasına girdi. İstanbul'daki Karat 34, Tual Adalar ile Tual Bahçekent de kotalarını doldurmak üzere olan projeler. Bu projelerde kotalar doldururlarsa, talep olduğu takdirde kampanya şartlarında 31 Mart'a kadar satış yapmaya devam edilecek.