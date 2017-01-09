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KOSGEB'TE KOTA SINIRI KALIDIRILDI

KOSGEB'te kota sınırı kalıdırıldı

KOSGEB kredisine başvuru 2016'da rekor seviyesine çıkınca 2017 yılında başvuru kotası kaldırıldı.

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KOSGEB kredisine başvuru 2016'da rekor seviyesine çıktı. KOSGEB Başkanı Biçer'den ise bu yıl için güzel haber geldi. Buna göre yeni yılla birlikte kota sınırını kaldırdıklarını KOBİ’lerin aynı anda 3’ten fazla destek programından faydalanabileceğini bildirdi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 2016 gerçekleşmelerini ve 2017 hedeflerini değerlendirdi. 2015 yılında 356 milyon TL olan KOSGEB’in bütçesinin 2016 yılında 1 milyar TL’ye çıktığını kaydeden Biçer, 2017’de KOBİ’lere 1.1 milyar TL’lik destek verileceğini söyledi.

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