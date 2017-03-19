Kuzey Kore'den yeni deneme

Bir süredir gerçekleştirdiği nükleer denemelerle dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore bu kez "yeni yüksek performanslı roket motoru" denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un son denemelerinin roket endüstrisü için "yeni bir doğum" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore devlet medyası ordunun yeni bir yüksek performanslı roket motoru test ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet haber ajansı KCNA’ya olayın roket endüstrisi için “ yeni bir doğum “ olduğunu söyledi.

Kim Jong-un bu testin Kuzey Kore’nin dünya standartlarında roket fırlatma kapasitesine sahip olması için büyük bir fayda sağlayacağını da belirtti.

"DÜNYA YAKINDA ŞAHİT OLACAK"

KCNA haber ajansı testi şahsen denetleyen Kim Jong-un’un “bugünkü başarımızda dünya çok yakında zafer kazanmanın önemine şahit olacaktır” dedi. Kim, son denemelerinin Kuzey Kore’de roket endüstrisinin doğuşu olduğunu sözlerine ekledi.

Söz konusu testin yaşandığı sırada Kuzey Kore’nin müttefiki olan Çin’de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Kuzey Kore’nin iddiasını henüz doğrulamadı. Tillerson'un Doğu Asya gezisindeki ana gündem maddesi Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesi konusundaki endişeler...

Tillerson, Çin ziyaretinden önce Güney Kore ve Japonya'ya ziyaret düzenlemişti