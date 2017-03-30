Kuzugöbeği mantarının fiyatını duyan ormana koştu !

Manisa'da, Mantarın fiyatını duyan köylüler işi gücü bırakıp kuzugöbeği mantarı toplamaya başladı.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI KÖYLÜNÜN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen ve mart ile nisan aylarında toplanan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü. Yüksek fiyattan alıcı bulan mantarı toplama yarışına giren köylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren ormanın yolunu tutuyor.

FİYATINI ÖĞRENİNCE SATMAYA BAŞLADILAR

Mantar toplayanlardan Servis Şoförü İdris Akça, köylünün daha önce bu mantarı yemek için topladığını, ancak fiyatını öğrendikten sonra satmaya başladığını anlattı.

Kendisinin de günde 4-5 kilo kuzugöbeği mantarı topladığını söyleyen Akça, işine ara verip mantar sezonu boyunca dağlarda mantar topladığını dile getirdi. İdris Akça, "Kuzugöbeği mantarı Manisa bölgesinde mart ayının 10'unda başlıyor, nisan ortasına kadar devam ediyor. Bu mantarın sağlık açısından çok faydalı olduğunu öğrendik. Halkımız yeni yeni öğrenmeye başladı. Köylü toplayıp, yiyordu. Doktorlar da çok faydalı olduğunu söylüyor. Kansere iyi geldiği söyleniyor. 1 kilo etteki protein tek bir mantara bedelmiş. Kilosunu 100- 120 liraya satıyoruz ama aracılara veriyoruz. Onlar da daha yüksek fiyatlara veriyorlar." dedi.

"GÜNLÜK 500 LİRA KAZANDIĞIM ZAMANLAR OLUYOR"

Kuzugöbeği mantarını 15 gündür topladığını ve köylü için de gelir kaynağı olduğunu dile getiren Akça, "Mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Köylü için gelir kaynağı oldu. Bütçemize katkı oluyor. Günlük 500 lira kazandığım zamanlar oluyor. Çok nadir bulunan bir mantar. Kendisini çok güzel saklıyor. Ben bulabilmek için günde 30 kilometre yol yürüyorum." diye konuştu.

Mantar toplayanlardan Halil Akın ise yıllardır Yuntdağı bölgesinde bu mantarın bulunduğunu, ancak pahalı bir mantar olduğunu yeni öğrendiklerini söyledi. Eskiden evlerinde yemek için topladıklarını anlatan Halil Akın, artık satmaya başladıklarını ifade etti.