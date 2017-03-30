KUZUGÖBEĞİ MANTARININ FİYATINI DUYAN ORMANA KOŞTU !

Kuzugöbeği mantarının fiyatını duyan ormana koştu !

Manisa'da, kilosu 120 liraya satılan kuzugöbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Manisa'da, Mantarın fiyatını duyan köylüler işi gücü bırakıp kuzugöbeği mantarı toplamaya başladı.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI KÖYLÜNÜN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen ve mart ile nisan aylarında toplanan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü. Yüksek fiyattan alıcı bulan mantarı toplama yarışına giren köylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren ormanın yolunu tutuyor.

FİYATINI ÖĞRENİNCE SATMAYA BAŞLADILAR

Mantar toplayanlardan Servis Şoförü İdris Akça, köylünün daha önce bu mantarı yemek için topladığını, ancak fiyatını öğrendikten sonra satmaya başladığını anlattı.

Kendisinin de günde 4-5 kilo kuzugöbeği mantarı topladığını söyleyen Akça, işine ara verip mantar sezonu boyunca dağlarda mantar topladığını dile getirdi. İdris Akça, "Kuzugöbeği mantarı Manisa bölgesinde mart ayının 10'unda başlıyor, nisan ortasına kadar devam ediyor. Bu mantarın sağlık açısından çok faydalı olduğunu öğrendik. Halkımız yeni yeni öğrenmeye başladı. Köylü toplayıp, yiyordu. Doktorlar da çok faydalı olduğunu söylüyor. Kansere iyi geldiği söyleniyor. 1 kilo etteki protein tek bir mantara bedelmiş. Kilosunu 100- 120 liraya satıyoruz ama aracılara veriyoruz. Onlar da daha yüksek fiyatlara veriyorlar." dedi.

"GÜNLÜK 500 LİRA KAZANDIĞIM ZAMANLAR OLUYOR"

Kuzugöbeği mantarını 15 gündür topladığını ve köylü için de gelir kaynağı olduğunu dile getiren Akça, "Mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Köylü için gelir kaynağı oldu. Bütçemize katkı oluyor. Günlük 500 lira kazandığım zamanlar oluyor. Çok nadir bulunan bir mantar. Kendisini çok güzel saklıyor. Ben bulabilmek için günde 30 kilometre yol yürüyorum." diye konuştu.

Mantar toplayanlardan Halil Akın ise yıllardır Yuntdağı bölgesinde bu mantarın bulunduğunu, ancak pahalı bir mantar olduğunu yeni öğrendiklerini söyledi. Eskiden evlerinde yemek için topladıklarını anlatan Halil Akın, artık satmaya başladıklarını ifade etti.

840
-
YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattıYGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
Almanya İncirlik üssüne alternatif arıyorAlmanya İncirlik üssüne alternatif arıyor
Darbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul ettiDarbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul etti
Barzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklamasıBarzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklaması
Mete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılarMete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılar
Erdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjdeErdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjde
''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...
Adana'da katliamın nedeni belli oldu !Adana'da katliamın nedeni belli oldu !
YGS sonucunu öğrenince intihar etti !YGS sonucunu öğrenince intihar etti !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS