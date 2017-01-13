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LİMANDA İNANILMAZ DOLANDIRICILIK

Limanda inanılmaz dolandırıcılık

Bulgaristan'dan İzmir Limanı'na gemiyle getirilen 48 dana, sahte belgeyle çalındı.

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Bulgaristan'dan ithal edilerek İzmir Limanı'na gemiyle getirilen danalardan 48'ini sahte belgeyle alıp, yüklediği sahte plakalı TIR'la çaldığı ileri sürülen H.C., polisin sıkı takibi sonucu Kayseri'de yakalandı. TIR şoförü H.C. tutuklanırken, çalınan danalar bulunamadı. TIR'ın limandan çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.

Türkiye'deki et ihtiyacını karşılamak amacıyla bir süre önce Bulgaristan'dan dana ithal edildi. Geçen 6 Ocak'ta İzmir Limanı'na yanaşan gemideki danalar, farklı kentlerden gelen TIR'lara yüklendi. Bir nakliye firmasında çalıştığını söyleyen H.C. de iddiaya göre 48 danayı alıp Karaman'a götüreceğini söyledi. Limandaki görevlilere sahte belge de veren H.C., TIR'a yüklenen 48 danayla yola çıktı.

Limanda inanılmaz dolandırıcılık

KARAMAN'A ULAŞMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Gemiden yüklenen 48 dananın, Karaman'daki firmaya ulaşmaması üzerine, ithalatçı firma polise başvurdu. Hemen harekete geçen polis, liman ve kentteki mobese kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerde, danaların 66 LB 135 plakalı TIR'a yüklendiği tespit edildi. Çalışmalar kapsamında TIR'ın Kayseri'ye gittiği saptandı. İzmir polisi, Kayseri polisiyle irtibat kurup plakayı ve H.C.'nin eşkal bilgilerini verdi. Kayseri kent girişinde önlem alan polis, H.C.'nin kullandığı TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada, 48 dananın hiçbirine rastlanmadı. Gözaltına alınan ve limandan çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.C., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, danalarla ilgili bilgi vermediği öğrenildi.

Bu arada ifadesine başvurulan sahte plaka takılan TIR'ın ruhsat sahibinin ise konuyla ve şoförün yaptığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını söylediği bildirildi. Polis kayıp danaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
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