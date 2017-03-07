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MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN ZARARI ÇOK BÜYÜK !

Mahsun Kırmızıgül'ün zararı çok büyük !

Mahsun Kırmızıgül'ün 14 milyon lira harcadığı Vezir Parmağı filmi, 5 haftada 7 milyon gişe hasılatı elde edebildi.

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Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, başrolünü oynadığı, müziklerine de imza attığı ve Ocak ayı sonunda vizyona giren filmi Vezir Parmağı, 14 milyon liraya mal oldu.

MALİYETİNİ BİLE KARŞILAYAMADI

Ancak filmin vizyona girmesinin üzerinden 5 hafta geçmesine rağmen, Vezir Parmağı, bırakın kar elde etmeyi, maliyetini bile karşılayamadı.

KAZANÇTAN ÇOK ZARAR GETİRDİ

5 hafta içerisinde 663.622 seyirciye ulaşan filmin toplam gişe hasılatı ise 7.811.712,00 lirada kaldı. Durum böyle giderse Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı, Kırmızıgül'e kazançtan çok zarar getirmiş olacak.

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