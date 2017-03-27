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MALTEPE'DE TİYATRO FESTİVALİNE BÜYÜK İLGİ

Maltepe'de tiyatro festivaline büyük ilgi

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Tiyatro Festivali, “İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?” isimli tiyatro oyunuyla başladı.

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Nazım Hikmet’in 1954 yılında Moskova’da yazdığı oyunun gösterimi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Festivalin açılış oyununa tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Tiyatro Adam’ın sahnelediği, Rusya’da bir taşra kasabasında geçen oyunda, erdemleri ve otoritesi arasında kalan bir insanın yaşadıkları izleyiciyle buluştu. Emrah Eren’in yönettiği, dekor ve kostüm tasarımını Barış Dinçel’in üstlendiği oyunda Aşkın Şenol, Baransel Gürsoy, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ ve Pınar Tuncegil rol aldı. Konusuyla güncelliğini koruyan oyunda güç ve mevki sahibi olmakla, insanın başka birine nasıl dönüşebileceği anlatıldı. İzleyicinin kendisiyle yüzleşmesine yol açan trajikomik oyunda, oyuncular sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

30 MART’A KADAR DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 30 Mart’a kadar ücretsiz devam edecek festivalde, dünyaca ünlü yazarların başyapıt niteliğindeki tiyatro eserleri, sezonun en iddialı tiyatro oyunları, sevilen oyuncular ve tiyatro grupları sahne alacak.

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