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MANİSA'DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 10 YARALI

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Alaşehir-Salihli Karayolu Piyadeler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli yönüne giden Hüseyin Kömürcü yönetimindeki 45 ZC 0747 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Onur Run yönetimindei 64 EB 707 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Onur Run ile aynı otomobilde bulunan Serdar Poslu'nun öldüğünü belirledi. Minibüste bulunan Yakup Çaplı, Vedatcan Kömürcü, Pınar Kömürcü, Yıldıray Bozkuş, Rıdvan Çaplı, Menekşe Benli, Adem Yavuz, Hüseyin Kömürcü, Azizi Yavuz ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı

DHA
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